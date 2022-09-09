Военкор заявил о затыкании всех дыр на Украине одной российской группировкой

Военкор Коц заявил, что все дыры на Украине затыкают российской группировкой «Отважные»

Все дыры на Украине затыкаются одной российской группировкой «Отважные». Об этом заявил журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал переброску техники «Отважных» на Харьковское направление. «Кадры глаз радуют. И мы знаем, что уж кто-кто, а "Отважные" со своей задачей справятся», — написал Коц.

При этом военкор обратил внимание, что возникает справедливый вопрос: «почему войска Центрального военного округа превратились в "пожарную команду", которую бросают на самые важные участки?» Коц заявил, что когда из всех группировок одна показывает большую эффективность, и поэтому ей затыкают дыры — это ненормально.

Ранее журналист сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на настоящий момент отрезали пути снабжения группировки из Купянска, и ситуация по Изюму остается тяжелой. По словам военкора, для российской армии остался неудобный путь снабжения с востока через Оскол, на юге водохранилища.

ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.