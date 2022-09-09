Военкор заявил о затыкании всех дыр на Украине одной российской группировкой
Все дыры на Украине затыкаются одной российской группировкой «Отважные». Об этом заявил журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал переброску техники «Отважных» на Харьковское направление. «Кадры глаз радуют. И мы знаем, что уж кто-кто, а "Отважные" со своей задачей справятся», — написал Коц.
При этом военкор обратил внимание, что возникает справедливый вопрос: «почему войска Центрального военного округа превратились в "пожарную команду", которую бросают на самые важные участки?» Коц заявил, что когда из всех группировок одна показывает большую эффективность, и поэтому ей затыкают дыры — это ненормально.
Ранее журналист сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на настоящий момент отрезали пути снабжения группировки из Купянска, и ситуация по Изюму остается тяжелой. По словам военкора, для российской армии остался неудобный путь снабжения с востока через Оскол, на юге водохранилища.
ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.