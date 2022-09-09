ВСУ отрезали пути снабжения российских военных в Купянске

Журналист Коц заявил об отрезанных ВСУ путях снабжения российской армии в Купянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на настоящий момент отрезали пути снабжения группировки из Купянска, и ситуация по Изюму остается тяжелой. Об этом сообщил журналист Александр Коц в своем Telegram-канале, ссылаясь на карту канала «Рыбарь».

«ВСУ не пришлось выходить на перекресток в районе Веселого к Востоку от Балаклеи. Они рубанули артерию севернее», — объяснил он. По словам военкора, для российской армии остался неудобный путь снабжения с востока через Оскол, на юге водохранилища. «Но подошедшие на севере, в Сеньково, украинские подразделения наверняка попытаются форсировать речку и отрезать дорогу, ведущую на юг, в сторону Песок-Редьковских», — предположил Коц.

Журналист также считает, что ВСУ будут стремиться на трассу, ведущую на в Рубежное и Сватово, чтобы обхватить Купянск с востока. «Впрочем, остается возможность снабжать группировку через тот же Оскол из ЛНР. Не хайвей, конечно, но пока об окружении я бы не говорил», — написал он, уточнив, что для полного окружения ВСУ должны обрубить и эту возможность.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы ВСУ попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.