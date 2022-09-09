Украинские военные заявили о «страшном замесе» и больших потерях под Купянском

Украинские военные заявили о «страшном замесе» и ощущении засады под Купянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Купянском. Об этом говорится в сообщении 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», которое приводит в своем Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

«Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Потери несем тяжелые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов, а в сам город уже прибыли вагнеровцы», — сообщают военные.

По их словам, у солдат возникает «поганое ощущение засады». «Если все это реально окажется засадой стратегического уровня?» — добавили они.

Ранее Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники сообщил, что танки ВСУ пытаются прорваться к городу Купянск, идет бой. «Над Купянском валит густой дым и работает авиация ВКС. Местные жители покидают город в направлении Сватово», — говорится в сообщении.

Военкор Александр Коц, комментируя переброску техники на Харьковское направление, отмечал, что все дыры на Украине затыкаются одной российской группировкой «Отважные». «Кадры глаз радуют. И мы знаем, что уж кто-кто, а "Отважные" со своей задачей справятся», — написал он.

ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в населенный пункт, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

