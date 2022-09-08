Военный эксперт объяснил положение российских войск под Балаклеей

Военный эксперт Матвийчук: ВС РФ нарушили планы ВСУ продолжить наступление на Балаклею

Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, в каком положении находятся Вооруженные силы (ВС) России под городом Балаклея в Харьковской области. В беседе с News.ru он рассказал, что, хотя российская сторона промедлила с переброской танковых и артиллерийских частей на этот участок фронта, сейчас туда стянулись резервы и ситуация изменилась.

По его словам, российские войска открыли «ураганный огонь» и нарушили планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжить наступления на Балаклею и Изюм.

Матвийчук считает, что город Балаклея особенно интересен украинской армии, поскольку там находится 62-й армейский арсенал. В ходе наступления ВСУ рассчитывали захватить его и получить доступ к большому количеству боеприпасов, пояснил он. Однако, уверен военный эксперт, запасы уже иссякли. «Но, поспешу их огорчить, там уже давно ничего нет, мы все расстреляли, так как все эти боеприпасы прекрасно подходят к нашему вооружению», — добавил он.

В четверг, 8 сентября, стало известно, что украинские войска попытались взять Балаклею в кольцо, однако были отброшены. В итоге город остался под контролем российских военных. По информации главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, бойцы ВСУ смогли только «по части территории прогнуть немного линию обороны». «В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом», — заключил он.