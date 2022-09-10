Решение сходить за пиццей принесло женщине богатство

UPI: женщина пошла за пиццей к обеду и внезапно разбогатела

Жительница американского города Суонси, штат Южная Каролина, пошла за пиццей к семейному обеду и внезапно разбогатела, купив билет моментальной лотереи. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина купила пиццу и решила заехать на автомобильную заправку, чтобы купить пару билетов моментальной лотереи стоимостью два доллара (123 рубля) каждый.

Она отметила, что редко играет в лотерею, и решила не стирать с них защитный слой сразу. Американка дождалась обеда, чтобы проверить билеты, и была в шоке, когда узнала, решение сходить за пиццей принесло ей богатство. Она выиграла 50 тысяч долларов (три миллиона рублей).

«Я не могла поверить в это. Мои родные тоже не могли поверить», — призналась она. Женщина планирует отложить полученные деньги в качестве сбережений на будущее.

Ранее сообщалось, житель американского города Дарем, штат Северная Каролина, неожиданно для себя выиграл по лотерейному билету, купленному только для того, чтобы разменять деньги. Выигрыш поможет мужчине заботиться о полугодовалой дочери.