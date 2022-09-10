Названа причина конфликта между Турцией и Грецией

Специалист по Турции Ниязбаев назвал причину конфликта между Турцией и Грецией

Одной из причин конфликта между Турцией и Грецией является спор из-за месторождений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил эксперт по Турции Яшар Ниязбаев, автора Telegram-канала «Повестка дня Турции».

«Пока Греция ведет поиски и готовится приступить к разработке уже найденных ресурсов, Турцию одергивают европейские страны и Соединенные Штаты, указывая на спорность территорий [в Эгейском и Средиземном море]», — отметил специалист.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о готовности нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами. В то же время он подчеркнул, что в Афинах уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе.

Отношения между Грецией и Турцией накалились после новостей о том, что греческая система ПВО произвела захват цели в тот момент, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Инцидент произошел в районе острова Крит, где был размещен зенитный комплекс российского производства С-300.