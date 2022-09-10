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В составе ВСУ заметили наемников американской ЧВК

Журналист ВГТРК Медведев заявил, что ВСУ помогают наемники американской ЧВК Academi

Фото: Shutterstock

Наемники американской частной военной компании (ЧВК) Academi, более известной под своим старым названием Blackwater, воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой информацией поделился журналист ВГТРК Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

«Есть информация, что в операции ВСУ активно участвует ЧВК Academi. Да, та самая, которая бывшая Blackwater», — рассказал Медведев.

Он допустил, что в составе ЧВК могут быть не только американцы, но и граждане других стран: по его словам, представители Academi привлекали в свои ряды бывших военных и полицейских из Южной Америки.

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Варвара Кошечкина
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