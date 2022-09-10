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Путин высказался о погибших в ходе спецоперации на Украине

Президент РФ Путин заявил, что погибшие во время спецоперации отдали жизнь за Россию
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Vladimir Smirnov / TASS Host Photo Agency / Reuters

Погибшие во время специальной военной операции (СВО) России на Украине военнослужащие отдали жизни за свою страну. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время торжественного концерта, который проходит в столичном парке «Зарядье» в рамках празднования Дня города, его слова приводит ТАСС.

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что на мероприятии участвуют военные, которые «сражаются за мирную жизнь в Донбассе», а также москвичи, которые «отличились во время СВО» и семьи тех, кто «отдали свою жизнь за Россию».

Российский лидер добавил, что отпраздновать День города в «Зарядье» также пригласили заслуженных врачей и учителей, известных всей стране деятелей науки, культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что российское подразделение «Барсы» из отряда «Кубань» продолжает бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Лимане Донецкой области.

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Варвара Кошечкина
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