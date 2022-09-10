Путин высказался о погибших в ходе спецоперации на Украине

Президент РФ Путин заявил, что погибшие во время спецоперации отдали жизнь за Россию

Погибшие во время специальной военной операции (СВО) России на Украине военнослужащие отдали жизни за свою страну. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время торжественного концерта, который проходит в столичном парке «Зарядье» в рамках празднования Дня города, его слова приводит ТАСС.

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что на мероприятии участвуют военные, которые «сражаются за мирную жизнь в Донбассе», а также москвичи, которые «отличились во время СВО» и семьи тех, кто «отдали свою жизнь за Россию».

Российский лидер добавил, что отпраздновать День города в «Зарядье» также пригласили заслуженных врачей и учителей, известных всей стране деятелей науки, культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что российское подразделение «Барсы» из отряда «Кубань» продолжает бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Лимане Донецкой области.