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Стало известно о продолжении боев в Лимане

Военкор Поддубный заявил о продолжении боев с ВСУ в Лимане

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российское подразделение «Барсы» из отряда «Кубань» продолжают бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Лимане. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

Таким образом, Поддубный опроверг появившиеся сообщения о том, что российские военные покинули Лиман. О продолжении боев также стало известно и военному корреспонденту Семену Пегову.

Помимо этого, Пегов озвучил потери «Барсов» в ходе операции в городе Донецкой области — погибло четверо военнослужащих. Как стало известно Пегову, ВСУ используют в бою гаубицы М-777, а также пехоту. «"Барсы" [отряд "Кубань"] бьются отважно, но ресурсы их само собой не безграничны. Уж не знаю, спешит ли кто-то им на помощь, но бойцы до сих пор ведут огонь на оборонительных рубежах», — написал он.

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Ранее Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом. По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Военкор подчеркнул, что противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу и начал активные действия в районе Лимана.

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Варвара Кошечкина
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