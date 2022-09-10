Стали известны потери российского подразделения в ходе боев в Лимане

Военкор Пегов сообщил о гибели четырех российских бойцов отряда «Кубань» в боях в Лимане

В ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Лимане погибли четверо бойцов российского подразделения «Кубань». Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Он также опроверг появившиеся в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о том, что российские военные покинули Лиман.

Как стало известно Пегову, ВСУ используют в бою гаубицы М-777, а также пехоту. «"Барсы" [отряд "Кубань"] бьются отважно, но ресурсы их само собой не безграничны. Уж не знаю, спешит ли кто-то им на помощь, но бойцы до сих пор ведут огонь на оборонительных рубежах», — написал он.

О том, что в Лимане продолжаются бои, также заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, на данный момент противник остановлен.

Ранее Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом. По его словам, переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Военкор подчеркнул, что противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу и начал активные действия в районе Красного Лимана.