Военкор сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом

Военкор Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС России под Харьковом

Обстановка для Вооруженных сил (ВС) России в боях под Харьковом тяжелейшая. Переброшенные резервы замедлили, но не остановили врага. Об этом военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил в Telegram.

«В западной части Купянска подразделения противника, в восточную часть города формирования режима не смогли зайти. Мосты повреждены, тяжелая техника по ним двигаться не может. Купянск не просто город, еще и крупная узловая железнодорожная станция, промышленная часть населенного пункта находится в восточной части. Она естественно лучше подходит для ведения активной обороны», — рассказал он.

По словам военкора, противник на купянском направлении вышел к Оскольскому водохранилищу. Поддубный также описал обстановку на изюмском направлении. «Противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения», — написал он, указав, что ближайшие дни будут тяжелыми.

Ранее военкор Александр Коц сообщил об отходе российских войск из Купянска после наступления Вооруженных сил Украины. По его сведениям, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.