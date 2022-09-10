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В Бундестаге призвали к миру с Россией ради газа

Депутат Бундестага Вагенкнехт призвала ФРГ отказаться от войны с Россией ради газа

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Правительству Германии следует отказаться от конфронтации с Россией, чтобы нарастить объемы импортируемого газа. Об этом в интервью Die Welt заявила депутат от фракции Левой партии Бундестага Сара Вагенкнехт.

По ее словам, Берлин сам развязал экономическую войну с Москвой, но теперь немецким властям следует закончить ее ради стабильности внутри страны.

«Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией — даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует — переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу», — пояснила Вагенкнехт.

Она также призвала граждан ФРГ к протестам на фоне роста цен на энергоносители и подорожанию повседневных товаров. «Я считаю, людям необходимо срочно выходить на улицы», — заключила депутат.

Ранее депутат бундестага от Левой партии ФРГ Севим Дагделен призвала немцев выйти на массовые протесты против антироссийских санкций, а также провальной энергетической и социальной политики правительства Германии.

Она также назвала «откровенно странными» обвинения в сторону России, которая, по мнению официального Берлина, должна соблюдать свои обязательства по поставкам газа, несмотря на антироссийские санкции.

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Виктория Кондратьева
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