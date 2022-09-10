Стало известно о крупной продуктовой растрате в элитной дивизии Росгвардии

«Ъ»: росгвардейцы из дивизии Дзержинского похитили и продали продукты на 568 тысяч рублей

Военные следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ вычислили группировку расхитителей питания в отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского (ОДОН) в подмосковной Балашихе. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как сообщает «Ъ», в преступлении участвовали трое поваров-инструкторов, завскладом и начальник столовой элитной дивизии Росгвардии. По данным следствия, суть организованных злоумышленниками хищений сводилась к образованию продуктовых излишков. В дальнейшем сэкономленное сырье вывозилось за территорию дивизии — на расположенный неподалеку рынок «Владимирский тракт».

В частности, суд установил, что бригада поваров изымала в основном дорогостоящие мясные и молочные продукты. Только за лето 2021 года они вывезли на служебном автомобиле и продали на ближайшем рынке более полутора тонн говядины, трески и сливочного масла. В общей сложности было 1727 килограммов продуктов на сумму 568,6 тысяч рублей.

Как отмечает издание, пока полностью признали свою вину только повара Илья Бирюков, Сергей Леонов и Владимир Деревянко. Они получили от двух до четырех лет колонии с отсрочкой исполнения наказания. Также им предстоит выплатить штрафы от 250 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее в Хабаровске за хищение продуктов питания к семи годам колонии общего режима был приговорен капитан российской армии Алан Хасиков. Сообщника Хасикова — управляющего столовой воинской части 16788 Владислава Подкутова осудили на четыре года. Ущерб от их деятельности оценивается в 20 миллионов рублей.