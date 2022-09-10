В Белгородской области сообщили об очереди из беженцев с Украины

Губернатор Гладков сообщил об очереди из украинских беженцев у КПП Белгородской области

У контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Белгородской областью выстроились очереди из беженцев из Харьковской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram.

Большие очереди гражданских машин с беженцами с Украины скопились у пропускного пункта в селе Логачевка. На месте уже развернуты мобильные пункты питания и налажена доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди.

«По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан», — указал он.

По словам главы региона, власти стараются обеспечить людей всем необходимым. «Выезжаю на место сам, в том числе посмотрю и пункт пропуска в Шебекино. Отдельное спасибо нашим волонтерам, которые оказывают огромную поддержку. Они большие молодцы! Горжусь ими», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что на границе России и Харьковской области, в районе пункта пропуска Логачевка, выстроилась многокилометровая очередь из беженцев. Длина очереди составляет 3-4 километра. Жители Балаклеи и Купянского покидают свои дома из-за участившихся обстрелов.