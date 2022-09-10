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Потерянное 17 лет назад в водном канале обручальное кольцо вернулось к владельцу

UPI: пловец нашел и вернул хозяину потерянное 17 лет назад кольцо

Фото: unsplash

Пловец в водном канале Пентиктон в канадской провинции Британская Колумбия нашел обручальное кольцо, которое местный житель потерял 17 лет назад, и вернул украшение владельцу. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Местная полиция опубликовала сообщение о том, что разыскивает хозяина кольца, которое пловец нашел в канале. На украшении были выгравированы имена Стефани и Ноэль. Объявление привлекло внимание тестя Ноэля Ниссена. «Мне позвонил тесть и сказал, что увидел статью о находке. Он спросил, мое ли это кольцо», — рассказал владелец украшения.

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Ниссен подчеркнул, что потерял обручальное кольцо в канале 17 лет назад, когда отдыхал на канале вместе с друзьями. Он заметил потерю только когда садился в машину, чтобы вернуться домой. «Это было очень давно. Я в шоке», — подчеркнул он.

По совпадению, нашедший вернул канадцу кольцо к 20-летней годовщине свадьбы с его женой Стефани. Украшение прекрасно сохранилось. «Вы не поверите, как оно хорошо сохранилось, хотя 17 лет пролежало на дне канала. Я бы подумал, что после многих лет, проведенных под воздействием воды и песка, оно должно было бы быть сильно поврежденным», — подчеркнул мужчина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании подаренный женщиной сыну перстень, который он потерял полвека назад, вернулся к владельцу. Кольцо нашел кладоискатель на поле, где мужчина 54 года назад собирал клубнику.

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Алиса Дмитриева
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