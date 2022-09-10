Власти Запорожья обвинили Киев в попытках вывести из строя ЗАЭС

Член администрации Запорожья Рогов заявил о попытках украинских властей остановить ЗАЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил власти Украины в намеренной попытке создать проблемы для эксплуатации Запорожской АЭС, чтобы вывести из строя и остановить ее. Слова Рогова приводит РИА Новости.

«С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина. Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию», — заявил Рогов.

Он отметил, что Киев действует по команде из США, где выступают за остановку АЭС. Член главного совета администрации ЗАЭС подчеркнул, что сейчас обсуждается вопрос о том, что дальше делать с атомной станцией: продолжить генерацию энергии или законсервировать ее путем холодной остановки. «Но даже консервация атомной станции не гарантирует повышения уровня безопасности, потому что на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива», — отметил Рогов.

Ранее сообщалось, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на территорию Украины. По словам Рогова, в настоящий момент электроэнергия подается на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей.

