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Власти Запорожья заявили об отказе Киева принимать электроэнергию с ЗАЭС

Член администрации Запорожья Рогов: Киев намеренно не принимает энергию с ЗАЭС

Фото: International Atomic Energy Agency (IAEA) / Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», — подчеркнул он. По словам Рогова, в настоящий момент электроэнергия подается на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно о приостановлении работы пятого энергоблока атомной станции в результате повреждения линий электропередач (ЛЭП) после нанесения ударов со стороны украинских военных. Шестой энергоблок ЗАЭС работает не на всю мощность.

До этого, 6 сентября, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Агентство заявило и о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.

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Марина Совина
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