США захотели ввести запрет на перевозки российской нефти морем

ТАСС: Запад намерен добиться запрета на перевозку российской нефти морем с 5 декабря

Соединенные Штаты и их союзники захотели добиться запрета на перевозку российской нефти морем с 5 декабря. Об этом сообщило Министерство финансов США, передает ТАСС.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года Запад намерен ввести подобный запрет и в отношении продуктов переработки нефти. «В составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС, Соединенные Штаты приступят к имплементации политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам <...> сырой нефти, добытой в Российской Федерации, а также продуктов ее переработки», — говорится в сообщении.

В то же время США и их партнеры планируют сделать исключения для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками установит потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня. По его словам, подобные границы ценового коридора позволят снизить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но при этом сохранят стимул для продолжения поставок.

В свою очередь, президент России Владимир Путин предупредил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений, страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые эти ограничения поддержат.