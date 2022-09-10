Бывший президент Франции Олланд сравнил Евросоюз со стиральной машиной для политиков

Бывший президент Франции Франсуа Олланд провел сравнение между Евросоюзом и стиральной машиной, заметив, что ЕС неизбежно «отбеливает» многих радикальных политиков. Его слова приводит ТАСС.

Так Олланд ответил на вопрос о том, что произойдет в руководстве ЕС, если к власти в Италии осенью придут правые политики, в том числе лидер итальянской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, которая не скрывала своего восхищения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Олланд не исключает, что Мелони может вызвать определенные трения внутри союза, но это вряд ли повлияет на принципы работы в еврозоне. Он напомнил, что Италия все еще нуждается в деньгах Евросоюза.

«В конечном счете Европа — стиральная машина, которая отбеливает любого политика. Посмотрите на Виктора Орбана, все лидеры похлопывают его по плечу, даже если он отстаивает позиции, совершенно неприемлемые с демократической точки зрения. То же самое происходит с польским премьером», — заявил бывший глава Пятой республики.

В августе американское издание Foreign Policy прогнозировало, что досрочные выборы в Италии 25 сентября могут принести необходимую поддержку президенту России Владимиру Путину. Открытые сторонники России, вероятно, будут играть ключевую роль в следующем правительстве, считают в издании. На данный момент с небольшим отрывом в опросах лидирует крайне правая политическая партия «Братья Италии».