FP: досрочные выборы в Италии могут принести президенту РФ Путину дополнительную поддержку

Досрочные выборы в Италии могут принести необходимую победу и поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Открытые сторонники России, вероятно, будут играть ключевую роль в следующем правительстве. Такой прогноз приводит американское издание Foreign Policy.

На досрочных выборах 25 сентября итальянцы, вероятно, проголосуют за правую политическую коалицию. По словам журналистов, такой результат будет иметь последствия далеко за пределами Италии, особенно с учетом пророссийских настроений некоторых членов коалиции.

На данный момент с небольшим отрывом в опросах лидирует крайне правая политическая партия «Братья Италии». Глава партии Джорджия Мелони представила себя консервативной популисткой в духе президента Венгрии Виктора Орбана, которым, по ее словам, она восхищается. Мелони также находится в союзе с Маттео Сальвини, который является лидером ультраправой партии «Лига Севера».

Сальвини открыто назвал законным присоединение Крыма к России в 2014-м и похвалил Путина в 2019 году как «одного из лучших государственных деятелей на Земле».

Объединенная правая коалиция, вероятно, получит 45 или более процентов голосов, что достаточно, чтобы взять под контроль парламент и сформировать правительство. Досрочные выборы будут проведены в связи с отставкой в прошлом месяце премьер-министра Италии Марио Драги.

Ранее обозреватель австрийской газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер рассказал об уровне поддержке Путина в Австрии. «Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой»,— подчеркнул Лехнер.