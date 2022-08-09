В Австрии рассказали об уровне поддержки Путина

Wiener Zeitung заявило о высоком уровне поддержки президента Путина в Германии и Австрии

В Германии и Австрии уровень поддержки России и президента Владимира Путина высок. Об этом пишет обозреватель газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер.

Лехнер отметил, что идея о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев обманчива. У Москвы, по словам журналиста, внушительное число сторонников.

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой»,— подчеркнул Лехнер.

Как отмечает обозреватель, среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций. 18 июля глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что санкции против России сказываются на стране.

«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины. Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира», — сообщается в публикации.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. После ее начала, большинство западных стран ввели ряд антироссийских санкций.