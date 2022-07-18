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В Австрии признали влияние на страну антироссийских санкций

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что санкции против России сказываются на стране

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг признал, что антироссийские санкции влияют на его страну. Слова главы австрийского МИД приводит ТАСС.

Шалленберг пояснил, что санкции сказываются на Австрии, так как Россия является важным торговым партнером страны. По его словам, Россия — важный поставщик природных ресурсов, нефти и газа.

При этом он подчеркнул, что считает санкции против РФ необходимыми.

Ранее стало известно, что согласно данным опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, около половины немцев выразили мнение, что негативное влияние от введенных против России санкций насколько велико, что они гораздо сильнее вредят Берлину, нежели Москве.

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Антон Похиляк
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