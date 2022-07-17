Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Немцы пожаловались на негативное влияние антироссийских санкций на Германию

Bild: немцы считают, что санкции против России гораздо сильнее вредят Германии

Фото: Pixabay

Согласно данным опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, около половины немцев выразили мнение, что негативное влияние от введенных против России санкций насколько велико, что они гораздо сильнее вредят Берлину, нежели Москве, сообщает ТАСС.

В опросе приняли участие 1003 человека. 47 процентов из них пожаловались на то, что Германия страдает от антироссийских ограничений куда больше, чем Россия. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 12 процентов респондентов. Кроме того, 36 процентов опрошенных считают, что санкции являются крайне болезненными для обеих стран.

Помимо этого 74 процента немцев уверены в том, что в стране продолжится экономический спад и повысится уровень безработицы, а 83 процента респондентов предрекли рост цен.

Ранее экс-депутат Бундестага, бывший член Европарламента от ФРГ Фабио де Маси заявил о вреде санкций, введенных против России на фоне ее спецоперации на Украине. По его словам, «Германию трясет, скоро и мы можем замерзнуть».

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский разведчик рассказал об «ультиматуме Путина» Киеву
Воевавший на Украине наемник из США предрек ВСУ сложные времена
Немцы пожаловались на негативное влияние антироссийских санкций на Германию
Саудовский принц предостерег США от навязывания ценностей другим странам
В России предложили создать государственную туркомпанию
В Германии заявили о вреде антироссийских санкций для Запада
В Греции потерпел крушение самолет украинской авиакомпании
Потерю Y-хромосомы у мужчин связали с преждевременной смертью
В Норвегии и Швеции нашли сеть притонов с гражданками Украины
Врач оценил опасность нового варианта омикрон-штамма COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.