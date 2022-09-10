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Яхта с 11 пассажирами опрокинулась у побережья Новой Зеландии

AP: пять человек погибли после опрокидывания яхты, причиной которого мог стать кит

Фото: CPL Naomi James / New Zealand Defence Force / AP

Пять человек погибли в результате столкновения яхты с китом у у залива Гуз в Каикоуре, Новая Зеландия. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

Яхта длиной 8,5 метров с 11 пассажирами, которые отправились наблюдать за птицами, опрокинулась после столкновения с неким объектом. По данным полиции, в результате произошедшего погибли пять человек, еще шесть пассажиров удалось спасти.

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Мэр Каикоуры Крэг Мэкл сообщил, что во время произошедшего был штиль, и предположил, что причиной столкновения мог стать кит, который поднялся из глубины под судном. Он отметил, что в этой местности находятся несколько кашалотов и горбатых китов.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту произошедшего. Полицейские водолазы извлекли тела всех погибших. Состояние шести выживших человек оценивается как стабильное, они находятся в местном медицинском центре. Одного из них в качестве меры предосторожности доставили в больницу города Крайстчерч. Местные жители весь день помогали спасателям проводить операцию.

Ранее сообщалось, что у побережья города Синиш, Португалия, косатки потопили лодку с пятью пассажирами на борту. Пятеро португальцев были спасены рыболовным судном и поисково-спасательной станцией Синиша.

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Алиса Дмитриева
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