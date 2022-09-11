В Адыгее избрали главу республики

В Адыгее единогласно избрали действующего главу республики Кумпилова на второй срок

Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи в ходе тайного голосования единогласно избрали действующего главу республики Мурата Кумпилова на второй срок. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщает РИА Новости.

Претендентами на эту должность были также депутаты Госсовета Евгений Грунин (ЛДПР) и Александр Лобода (СРЗП). Кандидатов на заседании представил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

По итогам голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали все 49. Инаугурация пройдет сразу после окончания заседания.

В 2016 году в Адыгее были отменены прямые выборы. Теперь партии предлагают свои кандидатуры президенту России, который определяет трех кандидатов. После этого главу республики выбирают путем голосования членов парламента.

В каких регионах выберут губернаторов Калининградская область Новгородская область Владимирская область Тамбовская область Ярославская область Томская область Кировская область Саратовская область Республика Марий Эл Рязанская область Республика Бурятия Республика Карелия Удмуртская Республика Свердловская область Республика Адыгея (голосование в парламенте)

В 82 регионах России с 9 по 11 сентября проходит единый день голосования. В 14 регионах проходят прямые выборы губернаторов: во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской областях, а также в Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии.