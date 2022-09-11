В Москве и 81 регионе России начался единый день голосования

В России начался единый день голосования, в ходе которого по итогам порядка 4,7 тысячи избирательных кампаний разного уровня в Москве и 81 регионе страны будет замещено свыше 31 тысячи выборных должностей. В том числе пройдут прямые выборы 14 губернаторов. Полный перечень проходящих в стране выборов доступен на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени. Первыми они откроются на Камчатке, где избирают городскую думу Петропавловска-Камчатского, а также на Сахалине, где проходят выборы в областное законодательное собрание.

Всего в России, по данным ЦИК, которые приводит ТАСС, кандидатами зарегистрировано около 69,5 тысячи человек, из них 56,6 тысячи представляют политические партии, 12,6 тысячи — самовыдвиженцы и 172 — представители общественных организаций.

Где и кого выбирают?

В 14 регионах проходят прямые выборы губернаторов: во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской областях, а также в Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии. Кроме того, главу Адыгеи изберет парламент.

В шести регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний. Среди них Северная Осетия, Удмуртия, Краснодарский край, а также Пензенская, Саратовская и Сахалинская области.

Еще в 12 субъектах выберут депутатов городских дум административных центров (столиц регионов). В их числе Горно-Алтайск, Черкесск, Кызыл, Барнаул, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Киров, Курск, Омск, Псков, Тверь и Ярославль.

Кроме того, в 125 из 146 районов Москвы проходят выборы муниципальных депутатов, в ходе которых более 5,7 тысячи кандидатов претендуют на 1 417 мандатов из имеющихся в столице 1 735.

В восьми регионах проходит онлайн-голосование

В числе субъектов, где можно отдать свой голос дистанционно, — Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская области и другие регионы, включая Москву. В большинстве этих субъектов онлайн-голосование началось в пятницу, 9 сентября, в остальных — 10 сентября.

Какие выборы пройдут с использованием дистанционного голосования Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в городе Москве (9, 10, 11 сентября). Выборы Губернатора Калининградской области и совмещенные с ними выборы (9, 10, 11 сентября); Выборы Губернатора Новгородской области и совмещенные с ними выборы (9, 10, 11 сентября); Досрочные выборы Губернатора Томской области и совмещенные с ними выборы (10, 11 сентября); Выборы Губернатора Ярославской области и совмещенные с ними выборы (9, 10, 11 сентября); Дополнительные выборы депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (10, 11 сентября); Выборы депутатов Курского городского Собрания седьмого созыва (9, 10, 11 сентября); Выборы депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва (9, 10, 11 сентября).

Как ранее сообщали в Центризбиркоме, на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) было подано более 110 тысяч заявлений.

Регионы сами выбирали, сколько дней им голосовать

В 2022 году ЦИК дал регионам право самостоятельно определять продолжительность голосования — в течение одного, двух или трех дней.

В итоге в 32 субъектах все выборы пройдут в один день — 11 сентября. В 15-ти субъектах у граждан есть на это два дня, в 26-ти — три дня. Еще в девяти регионах продолжительность периода голосования отличается на выборах разного уровня.

Независимо от дня начала голосования, оно должно завершиться во всех регионах 11 сентября в 20:00 по местному времени. Последними избирательные участки закроются в Калининградской области, это произойдет в 21:00 по Москве.

Как ранее сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, в выборах в Единый день голосования 2022 года смогут принять участие около 43 миллионов избирателей, что составляет примерно 40 процентов россиян с правом голоса. Кроме того, 7 сентября она заявила, что на выборах в органы местного самоуправления досрочно проголосовали 1,3 процента избирателей.