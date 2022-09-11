Медведев прокомментировал спецоперацию на Украине

Зампред Совбеза Медведев заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в штабе «Единой России» высказался о ходе спецоперации страны на территории Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Продолжается специальная военная операция. Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты», — прокомментировал он.

Зампред Совбеза заявил, что поддержка, которую получила ЕР в ходе закончившихся выборов, «как раз является лучшей гарантией того, что мы все сделаем так, как необходимо».

В том же выступлении Медведев заявил о консолидации общества вокруг решения о спецоперации. По его словам, огромное число россиян поддерживают решение президента страны Владимира Путина о необходимости ее проведения. «И действия наших вооруженных сил по защите всех, кто в ней сегодня нуждается в Донбассе, на других территориях, вообще по защите интересов нашей страны», — подчеркнул Медведев.

