Медведев заявил о консолидации общества вокруг решения о спецоперации

Зампред Совбеза Медведев заявил о консолидации общества вокруг решения о спецоперации

Избирательная кампания продемонстрировала консолидацию граждан вокруг решения о необходимости проведения специальной военной операции на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Как уточнил Медведев, огромное количество россиян поддерживают решение президента страны Владимира Путина о необходимости проведения этой операции. «И действий наших вооруженных сил по защите всех, кто в ней сегодня нуждается в Донбассе, на других территориях, вообще по защите интересов нашей страны», — подчеркнул он.

По словам Медведева, предварительные результаты выборов говорят о весьма достойном выступлении «Единой России». По словам политика, партия всегда побеждает в конкурентной борьбе.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее основной целью является демилитаризация и денацификация Украины.