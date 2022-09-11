Три популярные пляжные страны поборются за европейских пенсионеров

АТОР: Греция, Турция и Египет поборются за европейских пенсионеров зимой

Этой зимой три популярные пляжные страны — Греция, Турция и Египет — поборются за пребывание на их территории европейских пенсионеров. Об этом заявили в Ассоциации Туроператоров (АТОР).

«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать "зимним домом" для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, "охота" идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов», — рассказали в ведомстве.

По словам экспертов, в настоящее время между Россией и Турцией выполняется большое количество рейсов, а именно около 450 полетов еженедельно. Накануне Минтранс разрешил турецким авиакомпаниям запустить 20 дополнительных рейсов в Россию.

Генеральный директор немецкого туроператора Bentour Дениз Угур отметил, что отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тысяч рублей). «Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», — считает Дениз.

1 сентября Росавиация сообщила, что власти России и Египта договорились увеличить частоту рейсов между странами. Стороны согласились увеличить пропускную способность маршрута Москва — Каир до 14 рейсов в неделю, из столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — до 25 рейсов в неделю.