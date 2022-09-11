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Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины

Губернатор Воронежской области Гусев заявил о готовности региона принять беженцев

Фото: РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил желание принять в области беженцев с Украины. Об этом глава региона написал в Telegram.

«Уверен, оставить жилище людям придется временно. А пока Воронежская земля готова принять у себя столько вынужденных переселенцев, сколько нужно, оказав им всю необходимую помощь», — заявил он.

Гусев отметил, что у региона уже есть опыт расселения беженцев. Помимо этого, Воронежская область находится в постоянном контакте с представителями Белгородской области, где 10 сентября зафиксирован наплыв переселенцев. «Принять людей мы готовы в любой момент, как бы они не приехали — поездом или на личном транспорте», — заверил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с областью выстроились очереди из беженцев из Харьковской области. На месте уже развернуты мобильные пункты питания и налажена доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди.

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Варвара Кошечкина
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