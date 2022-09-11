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В ЛНР заявили о чистках со стороны украинских спецслужб в Харьковской области

Глава ЛНР Пасечник заявил о чистках со стороны украинских спецслужб в Харьковской области

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Луганской народой республики (ЛНР) Леонид Пасечник в беседе с ТАСС заявил о случаях чисток и репрессий в отношении мирного населения со стороны украинских силовиков в Харьковской области.

«Украинские власти подтверждают свою неонацистскую сущность. В Харьковской области есть случаи, когда украинские спецслужбы устраивают чистки и репрессии в отношении мирного населения», — сказал глава ЛНР.

10 сентября власти Харьковской области призвали жителей покинуть свои дома в зоне боевых действий из-за увеличивающихся обстрелов населенных пунктов со стороны украинских войск.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

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Марина Совина
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