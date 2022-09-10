Власти Харьковской области призвали жителей эвакуироваться

Глава администрации Харьковской области Ганчев призвал жителей покинуть дома в зоне боев

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей покинуть свои дома в зоне боевых действий. Обращение размещено в Telegram-канале «Первый харьковский».

Он отметил, что ситуация складывается «не наилучшим образом для нашего населения» из-за увеличивающихся обстрелов населенных пунктов со стороны украинских войск. Ганчев рекомендовал гражданам поехать в Россию, уточнив, что погранслужбы оповещены о беженцах и на территории РФ им будет оказана необходимая помощь.

Ранее Ганчев рассказал, что интенсивность обстрелов Харьковской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни усилилась в пять раз. «В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся», — заявил представитель местных властей.

9 сентября российские военные начали переброску тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на Харьковское направление. За день до этого появилась информация о начале наступления ВСУ в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в населенный пункт, но были остановлены подразделениями Росгвардии.