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Россия начала переброску систем «Солнцепек» на Харьковское направление

Россия начала переброску огнеметных систем «Солнцепек» на Харьковское направление

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные начали переброску тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на Харьковское направление. Об этом сообщает РИА Новости.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в населенный пункт, но были остановлены подразделениями Росгвардии.

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Позднее наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Министерство обороны России показало кадры, на которых запечатлена переброска российских войск на Харьковское направление. На кадрах видны длинные колонны грузовиков, которые везут различную военную технику.

«Солнцепек» предназначен для поражения живой силы, техники и укреплений. Огнеметная система оснащена боеприпасами калибра 220 миллиметров.

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Никита Абрамов
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