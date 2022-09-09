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Появились кадры переброски российских войск на харьковское направление

Минобороны показало переброску российских войск и техники на харьковское направление

Министерство обороны России показало кадры, на которых запечатлена переброска российских войск на харьковское направление. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видны длинные колонны грузовиков, которые везут различную военную технику. Некоторые тянут за собой артиллерийские пушки. Кроме того, среди техники присутствуют боевые машины пехоты.

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Ранее Минобороны опубликовало кадры нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими боевыми вертолетами Ка-52. На публикуемых кадрах пилот заряжает ракеты в пусковую установку вертолета и готовит машину к вылету.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Никита Абрамов
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