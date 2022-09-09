Появились кадры переброски российских войск на харьковское направление

Минобороны показало переброску российских войск и техники на харьковское направление

Министерство обороны России показало кадры, на которых запечатлена переброска российских войск на харьковское направление. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видны длинные колонны грузовиков, которые везут различную военную технику. Некоторые тянут за собой артиллерийские пушки. Кроме того, среди техники присутствуют боевые машины пехоты.

Ранее Минобороны опубликовало кадры нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими боевыми вертолетами Ка-52. На публикуемых кадрах пилот заряжает ракеты в пусковую установку вертолета и готовит машину к вылету.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.