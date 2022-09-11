Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму упал российский истребитель

Baza: в Крыму упал истребитель Су-34, пилоты катапультировались

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Крыму утром 11 сентября упал российский военный самолет, об этом сообщает издание Baza.

Telegram-канал утверждает, что это произошло около 6:00 на северо-западе полуострова, на границе Раздольненского и Красноперекопского районов республики. Пилоты успели катапультироваться, их позднее нашли военные.

По данным издания, упавший самолет — истребитель Су-34, крушение произошло в поле.

В июне грузовой самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Рязани из-за неисправности двигателя. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В Крыму упал российский истребитель
Минобороны заявило о четырех тысячах убитых украинских военных за пять дней
Минобороны заявило о поражении пункта иностранных наемников на Украине
Перекрытие «Северного потока» вызвало потрясение Евросоюза
В Минобороны заявили о намеренных обстрелах ВСУ линий электропередач
Российские ПВО сбили украинский Ми-8
Киев потребовал от Франции расширить поставки оружия Украине
Глава UFC прокомментировал будущее Чимаева в промоушене
Американская разведка помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом
Прогулка Пугачевой по Красной площади попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.