В Крыму упал российский истребитель

Baza: в Крыму упал истребитель Су-34, пилоты катапультировались

В Крыму утром 11 сентября упал российский военный самолет, об этом сообщает издание Baza.

Telegram-канал утверждает, что это произошло около 6:00 на северо-западе полуострова, на границе Раздольненского и Красноперекопского районов республики. Пилоты успели катапультироваться, их позднее нашли военные.

По данным издания, упавший самолет — истребитель Су-34, крушение произошло в поле.

В июне грузовой самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Рязани из-за неисправности двигателя. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.