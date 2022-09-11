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Экс-аналитик ЦРУ обвинил США в давлении на ООН и МАГАТЭ из-за Запорожской АЭС

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн обвинил США в давлении на ООН и МАГАТЭ из-за Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн обвинил США в давлении на экспертов МАГАТЭ и ООН, которые не готовы сказать, кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС, даже находясь под огнем снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия», — заявил Макговерн. Он указал на то, что эксперты ООН, МАГАТЭ, даже находясь под огнем снарядов, летящих с другого берега Днепра, не могут признать, что их выпускает Украина и тем самым создает серьезную опасность станции.

Макговерн отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в Сирии несколько лет назад, когда действующего президента Башара Асада обвиняли в организации химических атак. По словам Макговерна, последующие исследования подтвердили, что эти атаки никогда не имели места, а были постановкой со стороны «Белых касок» и других. «Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять», — резюмировал американский эксперт.

Ранее стало известно о приостановлении работы пятого энергоблока атомной станции в результате повреждения линий электропередач (ЛЭП) после нанесения ударов со стороны украинских военных. Шестой энергоблок ЗАЭС работает не на всю мощность.

6 сентября МАГАТЭ подготовило отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Агентство заявило и о необходимости создать безопасную зону, где должно быть запрещено вести боевые действия.

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Марина Совина
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