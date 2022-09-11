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Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении

Глава ДНР Пушилин заявил, что ситуация на донецком направлении остается без изменений
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ситуация на донецком направлении остается без изменений, аэропорт находится под контролем сил Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС рассказал глава республики Денис Пушилин.

«На донецком направлении ситуация прежняя. Киев пытался сделать вброс, что захвачен аэропорт, но командир “Спарты” Артем Жога фейк опроверг», — заявил он.

Ранее командир батальона «Спарта» Артем Жога, известный под позывным «Колыма», опроверг информацию о том, что украинские военные якобы захватили территорию Донецкого аэропорта, назвав ее фейком и неправдой.

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Марина Совина
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