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В ДНР опровергли сообщение о захвате Донецкого аэропорта украинскими военными

Командир батальона «Спарта» Жога опроверг информацию о захвате Донецкого аэропорта ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Командир батальона «Спарта» Артем Жога, известный под позывным «Колыма», опроверг информацию о том, что украинские военные якобы захватили территорию Донецкого аэропорта. Соответствующее видео опубликовал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Жога назвал новость о том, что Вооруженные силы Украины заняли Донецкий аэропорт, фейком и неправдой. «Аэропорт наш был, есть и будет», — заявил он.

На кадрах он командир батальона стоит на фоне Донецкого аэропорта. Жога подчеркнул, что специально приехал туда с передовых позиций, чтобы опровергнуть информацию о захвате воздушной гавани.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении, это делалось в целях достижения целей спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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