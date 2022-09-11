Названы сроки представления ЕК предложения по потолку цен на российский газ

Министр Чинголани заявил, что ЕК представит предложение по потолку цен на газ в сентябре

Еврокомиссия (ЕК) представит предложение по потолку цен на газ в течение сентября. Такие сроки назвал министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, пишет ТАСС.

«Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября», — указал Чинголани. Он добавил, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек поддерживает введение ограничения цен на газ, однако правительство Германии считает важным рассмотреть вопрос о том, «не рискует ли оно навредить какой-либо из стран-членов».

Вместе с тем Чинголани счел, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно. «Сейчас в Европу поступает очень мало по сравнению с тем, что было до конфликта. В любом случае сигнал должен быть дан всем производителям», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза на заседании разошлись во мнениях по введению потолка цен на российский трубопроводный газ. Отмечалось, что Еврокомиссии поручили изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, в том числе на сжиженный природный газ.

Перед этим руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия намерена предложить странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди которых будет введение потолка цен на российский газ. Она также выразила уверенность в том, что Евросоюз должен лишить Москву доходов от продажи газа, которые могут быть потрачены на военные нужды.