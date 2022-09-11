Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Болгария предложила Азербайджану электроэнергию в обмен на газ

Болгарский министр Стоянов заявил, что София и Баку обсуждают обмен электроэнергии на газ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Болгария планирует увеличить поставки газа из Азербайджана до двух миллиардов кубометров ежегодно. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр экономики и промышленности технического правительства Болгарии Никола Стоянов по итогам встречи в Баку. Он также сообщил, что обсуждается вопрос о поставках газа в обмен на электроэнергию.

«Они нам, как традиционному партнеру, предложили обеспечить дополнительную долю газа от будущего расширения южного газового коридора. Это означает, что мы сможем ежегодно получать 2 миллиарда кубометров газа на основании долгосрочного договора с Азербайджаном, что составит около 60 процентов наших потребностей», — объяснил Стоянов. По его словам, объемы поставок могут быть увеличены в течение 3-4 лет.

Помимо того, София предложила Баку поставки электричества в обмен на газ. Говоря об этом, Стоянов подчеркнул, что Болгария является крупным производителем электроэнергии и экспортирует ее, в то время как Азербайджан производит электричество из газа. «Существует принципиальная возможность наших поставок электричества в Азербайджан, а объемы газа, необходимые для производства подобного количества электроэнергии, они будут отправлять нам», — указал министр. Договоренности на такие поставки, как отметил Стоянов, могут быть реализованы в течение 4-5 месяцев.

Ранее заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев заявил, что стране придется брать кредиты на газ ради спасения от зимних холодов. Он обвинил в ситуации власти Болгарии, указав, что они совершили глупость в отношении России.

Болгария перестала получать российский газ с 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Популярная курортная страна предложила ввести визы для россиян
«Краснодар» потребовал расследовать судейство матча против ЦСКА с тремя пенальти
Путин обсудил с Макроном продовольственный кризис
Путин созвонился с Макроном впервые с августа
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Еврозоне предрекли рост инфляции в декабре
Болгария предложила Азербайджану электроэнергию в обмен на газ
Легионер ЦСКА отказался изучать русский язык
Внук Пугачевой поделился секретом домашнего быта с женой
Президент Сербии предрек миру продовольственный кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.