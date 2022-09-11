Объяснен отказ УПЦ поминать патриарха Кирилла в литургиях

Всемирный совет церквей объяснил отказ УПЦ поминать патриарха Кирилла позицией по Украине

Отказ канонической Украинской православной церкви (УПЦ) поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла в литургиях связан с его позицией по ситуации на Украине. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил заммодератора центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) митрополит Тырговиштский Нифон на ассамблее организации.

«Я не знаю всех деталей, но я знаю одну вещь: промосковская юрисдикция на Украине уже отказалась поминать за литургией имя патриарха Кирилла», — отметил митрополит Нифон. Он объяснил, что решение связано с тем, что патриарх Кирилл «не осудил ясно» спецоперацию России на Украине.

Вместе с тем митрополит подчеркнул, что всегда существуют «нюансы интерпретации» и нужно знать ситуацию в точности, «чтобы судить о ней».

Также указано, что в завершении ассамблеи было принято заявление, призывающее к прекращению боевых действий на Украине и проведению мирных переговоров. Помимо того, в нем приведен призыв «отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти» для «оправдания ненависти». Делегация РПЦ не поддержала документ на голосовании.

В мае Собор Украинской православной церкви принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ. Там также выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла по спецоперации на Украине. Перед этим Православная церковь Украины также обвинила патриарха Кирилла в ереси и попросила лишить его престола.

Патриарх Кирилл после начала спецоперации на Украине призвал стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Он также высказался о необходимости молиться о скорейшем восстановлении мира.

