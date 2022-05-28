Украинская православная церковь объявила о своей полной независимости

Собор Украинской православной церкви объявил о независимости и самостоятельности УПЦ

Собор Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ. Об этом говорится в опубликованном на сайте церкви постановлении Собора.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — говорится в постановлении.

Кроме того, Собор выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно российской военной спецоперации на Украине. Более того, ПЦУ обвинила патриарха Кирилла в ереси и попросила лишить его престола.

Также священнослужители обратились к властям двух государств с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск решения, которое могло бы остановить кровопролитие.

Представители УПЦ призвали к диалогу независимую от Московского патриархата Православную церковь Украины (ПЦУ), которая образовалась в стране в результате церковного раскола. Большинство православных церквей в мире не признает эту организацию, считая ее раскольнической.

В РПЦ решили помолиться о единстве церкви

Русская православная церковь не получала каких-либо обращений от УПЦ, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Представитель РПЦ отметил, что Церковь не может реагировать на информацию, получаемую из прессы и из интернета. По его словам, было бы «в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой УПЦ». Легойда добавил, что сейчас УПЦ испытывает давление с стороны внешних сил, пытающихся разрушить единство церкви. «Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития», — указал он.

РПЦ на Украине

29 марта в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о поправках в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предполагает запрет на деятельность Русской православной церкви и, вероятно, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в стране. В новой редакции нормативного акта депутаты предлагали запретить на Украине деятельность религиозных организаций, управление которых находится «в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины». По версии Киева, в такие государства входит Россия. Угрозу именно для УПЦ МП предполагает формулировка, запрещающая деятельность религиозных организаций, которые «как составные части» входят в структуры, управление которых находится в России — под такое определение попадает Московский патриархат.

27 мая власти Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое решение приняли депутаты Стрыйского городского совета. Причиной запрета, как утверждают местные чиновники, стал инцидент, произошедший 22 мая — неизвестные во время богослужения облили зеленкой протоиерея Владимира Мандзюка. Также депутаты обратились в Верховную Раду с просьбой одобрить законопроекты о запрете деятельности УПЦ на всей территории страны.