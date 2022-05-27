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РПЦ ответила на решение Украинской православной церкви о полной независимости

Представитель РПЦ Легойда: церковь не получала каких-либо обращений от УПЦ о независимости

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Русская православная церковь не получала каких-либо обращений от Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Представитель РПЦ отметил, что Церковь не может реагировать на информацию, получаемую из прессы и из интернета. По его словам, было бы «в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой УПЦ». Легойда добавил, что сейчас УПЦ испытывает давление с стороны внешних сил, пытающихся разрушить единство церкви.

«Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития», — указал он.

Ранее 27 мая Собор Украинской православной церкви принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ. Кроме того, Собор выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно российской военной спецоперации на Украине. Священнослужители обратились к властям двух государств с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск решения, которое могло бы остановить кровопролитие.

Также представители УПЦ призвали к диалогу Православную церковь Украины (ПЦУ), которая образовалась в стране в результате церковного раскола.

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Марина Совина
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