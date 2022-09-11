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В США не исключили рост цен на нефть из-за санкций против России

Глава Минфина США Йеллен не исключила рост цен на нефть к зиме из-за санкций против России

Фото: Angus Mordant / Reuters

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен не исключила рост цен на нефть из-за санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политического деятеля, попытки ограничения продажи российской нефти на мировых рынках из-за предстоящего расширения антироссийских санкций могут привести к увеличению ее стоимости предстоящей зимой, что повлечет за собой новое подорожание бензина в Америке.

«Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком», — заявила глава Минфина в интервью CNN.

Йеллен напомнила, что с наступлением зимы Евросоюз останавливает закупки большей части российской нефти и вводит запрет на оказание услуг, относящихся к ее транспортировке морским путем.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что европейские страны переживают один из самых масштабных гуманитарных кризисов.

В воскресенье, 11 сентября, стало известно, что остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» вызвала потрясение в странах Евросоюза.

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Анастасия Астахова
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