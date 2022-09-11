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Президент Румынии назвал гуманитарный кризис в Европе одним из самых масштабных

Президент Румынии заявил о том, что Европа переживает один из самых масштабных кризисов
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что европейские страны переживают один из самых масштабных гуманитарных кризисов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сталкиваемся с одним из самых масштабных гуманитарных кризисов в новейшей истории нашего континента, который порождает все большее число жертв, разрушений и перемещений людей внутри и за пределами Украины», — заявил Йоханнис.

По мнению главы государства, разрешить такую ситуацию можно с помощью общих усилий НАТО и Евросоюза (ЕС). Йоханнис добавил, что именно в этот период его страна подтверждает предрасположенность к укреплению трансатлантических отношений и стремится к обеспечению региональной безопасности.

«Выражаю убеждение, что совместные усилия международного сообщества, НАТО и ЕС, политический диалог, а не конфронтация, вместе с нашими совпадающими и взаимодополняющими целями обеспечат укрепление европейской безопасности и стабильности, особенно в Юго-Восточной Европе и Причерноморье», — подчеркнул румынский лидер.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении в стране числа бездомных в ближайшие месяцы на фоне роста цен на продукты и энергоносители.

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Анастасия Астахова
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