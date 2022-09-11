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Президент ФРГ предупредил об увеличении числа бездомных на фоне роста цен

Президент ФРГ предупредил об увеличении числа бездомных осенью и зимой из-за роста цен

Фото: Peter Kneffel / dpa / Globallookpress.com

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в ближайшие месяцы на фоне роста цен на продукты и энергоносители. Его слова приводятся на сайте президента ФРГ.

Властям Германии необходимо принять меры предосторожности, чтобы жители страны не потеряли свои дома, так как кризисы и конфликт на Украине могут привести к тому, что люди начнут испытывать проблемы с нехваткой жилья, подчеркнул Штайнмайер.

«По оценкам, более 300 тысяч человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тысяч женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тысяч бездомных постоянно ночуют на улице. Более 300 тысяч — это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», — заявил он.

Ранее федеральная полиция Германии зафиксировала стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов.

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Анастасия Астахова
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