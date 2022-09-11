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В Германии зафиксировали рост числа прибывающих нелегальных мигрантов

Полиция Германии зафиксировала стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов

Фото: Shutterstock

Федеральная полиция Германии зафиксировала стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

По информации издания, за первое полугодие 2022-го в ФРГ было выявлено 36 100 несанкционированных въездов на территорию страны, что на 47 процентов больше, чем в прошлом году. В июле в Германию въехало 6900 человек, а в январе — 4400.

Отмечается, что настоящее число нелегальных мигрантов значительно выше официальных данных, так как на границах с балканскими странами организована лишь выборочная проверка.

«Увеличение числа также связано с текущим послаблением ограничений на поездки в Европу, связанных с пандемией», — заявили изданию в Министерстве внутренних дел Германии.

В августе стало известно, что некоторые муниципалитеты и земли в Германии вводят мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест для украинских беженцев. Так, в земле Бранденбург несколько районов столкнулись с перенаселением и «закрылись наглухо», в то время как в Саксонию теперь могут приезжать только те, у кого там уже проживают родственники.

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Анастасия Астахова
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