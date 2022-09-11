В Германии зафиксировали рост числа прибывающих нелегальных мигрантов

Полиция Германии зафиксировала стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов

Федеральная полиция Германии зафиксировала стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

По информации издания, за первое полугодие 2022-го в ФРГ было выявлено 36 100 несанкционированных въездов на территорию страны, что на 47 процентов больше, чем в прошлом году. В июле в Германию въехало 6900 человек, а в январе — 4400.

Отмечается, что настоящее число нелегальных мигрантов значительно выше официальных данных, так как на границах с балканскими странами организована лишь выборочная проверка.

«Увеличение числа также связано с текущим послаблением ограничений на поездки в Европу, связанных с пандемией», — заявили изданию в Министерстве внутренних дел Германии.

В августе стало известно, что некоторые муниципалитеты и земли в Германии вводят мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест для украинских беженцев. Так, в земле Бранденбург несколько районов столкнулись с перенаселением и «закрылись наглухо», в то время как в Саксонию теперь могут приезжать только те, у кого там уже проживают родственники.