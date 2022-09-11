Пушилин оценил обстановку на линии фронта в ДНР

Пушилин заявил, что обстановка на линии фронта в ДНР напряженная, но контролируемая

Обстановка на линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР) напряженная, но силы Народной милиции держат ее под контролем. Такую оценку в интервью ТАСС дал глава республики Денис Пушилин.

«Ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая», — заявил он.

В том же интервью Пушилин сообщал, что силы ДНР продвигаются вперед по ряду направлений.