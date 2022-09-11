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Пушилин оценил обстановку на линии фронта в ДНР

Пушилин заявил, что обстановка на линии фронта в ДНР напряженная, но контролируемая
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Обстановка на линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР) напряженная, но силы Народной милиции держат ее под контролем. Такую оценку в интервью ТАСС дал глава республики Денис Пушилин.

«Ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая», — заявил он.

В том же интервью Пушилин сообщал, что силы ДНР продвигаются вперед по ряду направлений.

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Марина Совина
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