Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении сил ДНР

Пушилин рассказал, что силы ДНР продвигаются вперед по ряду направлений

Силы Донецкой народной республики (ДНР) продвигаются вперед по ряду направлений. Об этом рассказал ТАСС глава республики Денис Пушилин.

«Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются», — сказал он.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что город Лиман находится под контролем ДНР, однако ситуация усложняется из-за боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ). При этом он подчеркнул, что пока не может опубликовать всю информацию из соображений безопасности на фронте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России начался единый день голосования
Пушилин рассказал о продвижении сил ДНР
В ДНР опровергли сообщение о захвате Донецкого аэропорта украинскими военными
Раскрыта загадка старческой потери памяти на лица
Появилось видео выступления 14-летней трансгендерной фигуристки на Гран-при
В Греции увеличат стоимость «золотой визы»
В России изменились правила ремонта по ОСАГО
Минобороны Украины заявило о фейках о якобы взятых ВСУ населенных пунктах
Стала известна причина уменьшения размера выплат на больничном
Трасс и Карл III отправятся в турне по Британии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.