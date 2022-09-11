Пушилин рассказал о продвижении сил ДНР

Пушилин рассказал, что силы ДНР продвигаются вперед по ряду направлений

Силы Донецкой народной республики (ДНР) продвигаются вперед по ряду направлений. Об этом рассказал ТАСС глава республики Денис Пушилин.

«Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются», — сказал он.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что город Лиман находится под контролем ДНР, однако ситуация усложняется из-за боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ). При этом он подчеркнул, что пока не может опубликовать всю информацию из соображений безопасности на фронте.