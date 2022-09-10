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Глава ДНР сообщил о тяжелой обстановке в Лимане

Глава ДНР Пушилин заявил о тяжелой обстановке в Лимане из-за боев с ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Город Лиман находится под контролем Донецкой народной республики (ДНР), однако ситуация усложняется из-за боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Немного о Красном Лимане (название города до 2016 года — прим. «Ленты.ру»). Ситуация там остается достаточно тяжелой, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики», — заявил Пушилин, заверив, что пока не может опубликовать всю информацию из соображений безопасности на фронте.

Ранее военкоры сообщали, что российское подразделение «Барсы» из отряда «Кубань» продолжает бои с ВСУ в Лимане. Это опровергает появившиеся сообщения о том, что российские военные покинули город.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что при боях в Лимане погибли четверо бойцов российского подразделения «Кубань». При наступлении ВСУ используют в бою гаубицы М-777, а также пехоту.

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Варвара Кошечкина
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